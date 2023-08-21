У Києві затримали чоловіка, який підпалив 12 автівок військових

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що до Деснянського управління поліції Києва стали надходити повідомлення про підпали транспортних засобів на різних вулицях району. Поліцейські з’ясували, що усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів.

Також за словами начальника столичного главку Дмитра Шумейка, до встановлення та пошуку зловмисника одразу долучилися слідчі, оперативники управління карного розшуку та кримінального аналізу поліції Києва, а також фахівці Департаментів кримінальної поліції НПУ і т.д.

Фото: Національна поліція України

Під час роботи над цими злочинами правоохоронці розкрили ряд інших – грабежі, крадіжки, незаконне поводження зі зброєю. Також поліція звернулась до органів місцевої влади щодо встановлення камер спостереження у районі, де їх обмаль.

"У липні поточного року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових. Втім, злагоджена робота підрозділів поліції дала свій результат. Зібравши інформацію, проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, ми вийшли на 35-річного місцевого мешканця, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році", - розповів керівник поліції Києва.

Поліцейські викрили фігуранта під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. При обшуку речей затриманого працівники поліції вилучили ще один саморобний прилад.

Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі – дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо. На цей час встановлено 12 автомобілів, які він пошкодив у Деснянському районі.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.