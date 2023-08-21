Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Відомо, що підозрюваний тривалий час прожив у РФ.

"За даними слідства, у березні 2023 року мешканець м. Краматорська, який з 2014 по 2021 рік проживав у Московській області РФ, а напередодні повномасштабного вторгнення держави-агресора повернувся в Україну, вирішив допомагати окупантам швидше захопити Донеччину. Для цього він налагодив зв’язок зі співробітником ФСБ РФ та через Telegram передавав йому інформацію воєнного характеру задля ідентифікації Збройних Сил України на місцевості, завдання ударів по наших позиціях, вбивства мирного населення та руйнування інфраструктури регіону", - йдеться у повідомленні.

"У текстових повідомленнях адвокат писав про місця зосередження у м. Краматорську та Краматорському районі військових підрозділів ЗСУ, розташування блокпостів, інших фортифікаційних споруд та об’єктів, де несуть бойові чергування українські оборонці", - додали в ОГП.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучено мобільні телефони, у тому числі з сім-картами російських мобільних операторів, а також банківські платіжні картки. Нині чоловік перебуває у СІЗО.