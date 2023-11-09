У Києві затримали консулку, яку звинувачують у допомозі нелегалам з країн Азії у виїзді до ЄС
СБУ викрила українську консулку, яка допомагала нелегалам із “терористично ризикових” країн Азії переїхати до Європейського Союзу
Про це пише пресцентр Служби безпеки.
Зазначається, що дипломатка за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього підозрювана оформлювала їм візи для в’їзду до України як студентів українських закладів вищої освіти.
У схемі також брали участь два іноземці, які підшукували клієнтів, домовлялися з ними про "умови поїздки" та передавали гроші організаторці.
Вартість такої послуги становила до $3 тисяч з людини. Цим скористалися понад 900 вихідців з країн терористичного ризику. На гроші від незаконної діяльності дипломатка купувала елітну нерухомість у центрі Києва та в Одесі.
"Як встановило розслідування, посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення Інституту молоді у Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року - в органах МЗС", - встановили правоохоронці.
Наразі консулці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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