У Києві затримали консулку, яку звинувачують у допомозі нелегалам з країн Азії у виїзді до ЄС

Про це пише пресцентр Служби безпеки.

Зазначається, що дипломатка за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього підозрювана оформлювала їм візи для в’їзду до України як студентів українських закладів вищої освіти.

У схемі також брали участь два іноземці, які підшукували клієнтів, домовлялися з ними про "умови поїздки" та передавали гроші організаторці.

Вартість такої послуги становила до $3 тисяч з людини. Цим скористалися понад 900 вихідців з країн терористичного ризику. На гроші від незаконної діяльності дипломатка купувала елітну нерухомість у центрі Києва та в Одесі.

"Як встановило розслідування, посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення Інституту молоді у Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року - в органах МЗС", - встановили правоохоронці.

Наразі консулці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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