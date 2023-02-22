У Києві затримали засновника "русского клубу" та пропагандиста Кремля, який переховувався в монастирі УПЦ (МП)
СБУ затримала російського пропагандиста в Києві: засновник "русского клубу" виправдовував російську збройну агресію проти України та переховувався в монастирі УПЦ (МП)
Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.
У столиці правоохоронці затримали російського пропагандиста, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України: чоловік заснував так званий русский клуб та писав замовні матеріали для медіа країни-агресорки.
"У своїх колонках (чоловік, - ред.) називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "Л/ДНР". За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну "порцію" деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду", - мовиться в тексті СБУ.
Так, від слідства ворожий пропагандист переховувався на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).
У серпні 2022 року чоловікові заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Нині ж суд обрав пропагандистові запобіжний захід - тримання під вартою.
"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - додали в СБУ.
- Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила про підозру главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату за розпалювання ворожнечі та поширювання пропаганди серед вірян.
- Білоруського кадебіста, який воював в Україні в складі російської армії та розвідував дані про закордонне озброєння в ЗСУ, засудили на 10 років позбавлення волі.
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