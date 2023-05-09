Про це повідомила пресслужба КМДА.

"За допомогою бронтоліфта рятувальники демонтували зовнішні пошкоджені панелі вентильованого фасаду на висоті 10-12 поверхів", - ідеться в повідомленні.

До робіт залучали 5 рятувальників та одну одиницю техніки. Роботи тривали понад три години.