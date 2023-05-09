У Києві завершили розбір аварійних конструкцій багатоповерхівки, в яку влучили уламки російського БПЛА
Рятувальники завершили розбір аварійних конструкцій багатоповерхівки у Святошинському районі Києва, що постраждала через нічну ворожу атаку 8 травня
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"За допомогою бронтоліфта рятувальники демонтували зовнішні пошкоджені панелі вентильованого фасаду на висоті 10-12 поверхів", - ідеться в повідомленні.
До робіт залучали 5 рятувальників та одну одиницю техніки. Роботи тривали понад три години.
- У ніч на 8 травня окупанти запустили по Україні майже 60 "шахедів", із них 35 було скеровано на Київщину. У столиці уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку.
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