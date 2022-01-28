У Києві знайшли повішеним відомого українського боксера Вірчіса

Про це повідомляє Федерація боксу України.



У ніч з 27 на 28 січня у Дніпровському районі столиці повішене тіло виявив перехожий.



"Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та швидка. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу", - повідомляє поліція Києва.



Дружина Володимира Вірчіса вранці звернулась до поліції, що її чоловік зник після того, як уночі пішов з дому.



"Вже вранці до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік уночі пішов із дому і не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого та правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. Внаслідок цього було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис", – йдеться у повідомленні поліції.



Володимиру Вірчісу було 48 років. На професійному рингу боксер провів 28 боїв, у яких здобув 26 перемог. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF (2003-2004) і WBO (2005-2006) у суперважкій вазі.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb