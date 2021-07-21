У Києві знову прорвало тепломережу на мосту Патона

Про це повідомляє КМДА та “Київ Оперативний".

Як зазначається, сьогодні, 21 липня, близько 12:30 під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада КП “Київтеплоенерго” виявила та локалізувала пошкодження магістральної тепломережі, збудованої в 1962 році.

Комунальники повідомляють, що ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.





Нагадаємо, 2 липня на цьому ж мосту стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.

Згодом, 11 липня в Києві на мосту Патона також стався прорив труби. Виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі локалізували.

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