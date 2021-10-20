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У Києві зростуть ціни на проїзд у громадському транспорті, - КМДА

20 жовтня, 2021 середа
17:08
Суспільство карантин

У КМДА заявили, що готуються до підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті заради його стабільної роботи.

"Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу. Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості", – зауважив Поворозник.

Він зазначив, що влітку подорожчав проїзд в Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах. А також пояснив, що неможливо збільшити дотації на громадський транспорт в умовах, коли треба забезпечити низький тариф на опалення в Києві.

У той же час всі пільги продовжать діяти на транспорті.

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