У Києві з'явиться ще один центр вакцинації від COVID-19 у торговому центрі, - МОЗ
Центр вакцинації від COVID-19 з 1 серпня відкриється у торговому центрі Blockbuster Mall
Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомила у Facebook.
"ТРЦ Blockbuste Mall у Києві відкриває центр масової вакцинації від COVID-19. Він працюватиме з 1 серпня кожен день без вихідних за графіком 11:00-21:00", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що у центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру 0-800-60-20-19.
У відомстві нагадали, що наразі працюють вже понад 360 центрів у всіх регіонах, 22 з яких - у Києві.
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