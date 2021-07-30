У Києві з'явиться ще один центр вакцинації від COVID-19 у торговому центрі, - МОЗ

Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомила у Facebook.



"ТРЦ Blockbuste Mall у Києві відкриває центр масової вакцинації від COVID-19. Він працюватиме з 1 серпня кожен день без вихідних за графіком 11:00-21:00", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що у центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.



Записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру 0-800-60-20-19.



У відомстві нагадали, що наразі працюють вже понад 360 центрів у всіх регіонах, 22 з яких - у Києві.



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