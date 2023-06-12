У Києві з'явиться зупинка-укриття, надрукована на 3D-принтері

Про це повідомив засновник студії Сергій Махно.

Стверджується, що зупинка здатна захистити людей від обстрілів та уламків збитих повітряних цілей.

"Ключовим є те, що проєкт продукується за технологією 3D-друку, це дозволяє дуже швидко виготовляти й масштабувати зразки на всю територію країни", - розповів Махно.



"Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків. А футуристичний інноваційний дизайн зупинки впишеться у будь-який міський ландшафт", - додав він.



"Перша така зупинка вже незабаром має з’явитися в Києві, далі за сприяння місцевих влад, громад і партнерів проєкт може бути масштабовано", - зазначив архітектор і закликав до співпраці комерційні та некомерційні організації, аби забезпечити такими зупинками якомога більше міст.

Фото: Instagram makhno_studio

Ситуація з укриттями в Києві

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

Станом на 12 червня у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання - 34,6%.