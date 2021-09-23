У Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента, будуть нові вибори

Про це повідомила пресслужба закладу.



Жодний із двох кандидатів не набрала більше 50% голосів. Будуть призначені повторні вибори.

Згідно з підсумками, в.о. президента Олександра Гуменна отримала 228 голосів (48,8%), ексміністр освіти Сергій Квіт набрав 214 голосів (45,8%).