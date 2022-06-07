Про це повідомляє ВВС.

Їхня місія триватиме до 16 червня. Вони планують відвідати Львів, Київ, Харкі, Суми та інші міста України. Комісари хочуть зустрітися з жертвами та свідками, а також із біженцями, які залишилися в Україні, але були змушені покинути свої оселі.

Крім того, у них заплановані зустрічі із представниками уряду України, громадянського суспільства та агенцій ООН.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні – це незалежний орган, уповноважений Радою з прав людини ООН розслідувати всі ймовірні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини у контексті агресії проти України з боку Росії. Доповіді за підсумками своєї діяльності в Україні вони нададуть Генасамблеї у жовтні 2022 року, а Раді з прав людини ООН – у березні 2023 року.

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