У Київ вперше приїдуть комісари ООН із розслідування порушень військових РФ в Україні
Комісари незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні вперше приїдуть до країни сьогодні, 7 червня
Про це повідомляє ВВС.
Їхня місія триватиме до 16 червня. Вони планують відвідати Львів, Київ, Харкі, Суми та інші міста України. Комісари хочуть зустрітися з жертвами та свідками, а також із біженцями, які залишилися в Україні, але були змушені покинути свої оселі.
Крім того, у них заплановані зустрічі із представниками уряду України, громадянського суспільства та агенцій ООН.
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні – це незалежний орган, уповноважений Радою з прав людини ООН розслідувати всі ймовірні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини у контексті агресії проти України з боку Росії. Доповіді за підсумками своєї діяльності в Україні вони нададуть Генасамблеї у жовтні 2022 року, а Раді з прав людини ООН – у березні 2023 року.
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