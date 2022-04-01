У Київраді ОПЗЖ саморозпустилася, - депутатка Михайлова
Депутатка Київради Аліна Михайлова повідомила про саморозпуск фракції ОПЗЖ
Про це вона написала у своєму телеґрам-каналі.
"ОПЗЖ у Київраді саморозпустилась! Цим вони продовжили флешмоб своїх колег з інших місцевих рад, які обрали згоріти від ганьби, а не справедливості воєнного часу. Сподіваюсь, після перемоги наше реформоване правосуддя поставить запитання кожному", - повідомила вона.
Депутатка нагадала, що члени ОПЗЖ блокували декомунізацію та дерусифікацію Києва, запрошували росіян і лобіювали інтереси РФ і забудовників.
"Сьогодні хтось із вас пішов піаритись у ТРО, хтось збирає гуманітарну допомогу. Молодці, робіть хоч щось, якщо думаєте, що вас це врятує (спойлер: ні). Це остання проросійська партія в історії України. Їх більше не буде в жодному парламенті і жодній місцевій раді. Але вони обов‘язково будуть фарбуватись у жовто-блакитний і розповідати, як люблять Україну. Не повіримо. Не забудемо. Не пробачимо", - наголосила Аліна Михайлова.
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