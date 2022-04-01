Маріупольська міськрада призупинила повноваження депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія"

Про це повідомляє міськрада Маріуполя.

"У зв'язку з введенням в дію указом Президента України від 19 березня 2022 року №153/2022 рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», керуючись ст. ст. 26, 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» та «ПАРТІЯ ШАРІЯ»", – казано у рішенні міськради.

Також зазначено, що сесія відбулася в форматі онлайн.

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