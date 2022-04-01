Маріупольська міськрада призупинила повноваження депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія"
На позачерговій сесії місцевої ради Маріуполя призупинено повноваження депутатів ОПЗЖ та «Партії Шарія» на період воєнного стану
Про це повідомляє міськрада Маріуполя.
"У зв'язку з введенням в дію указом Президента України від 19 березня 2022 року №153/2022 рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», керуючись ст. ст. 26, 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» та «ПАРТІЯ ШАРІЯ»", – казано у рішенні міськради.
Також зазначено, що сесія відбулася в форматі онлайн.
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