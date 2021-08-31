У Київраді ОПЗЖ та "Слуга народу" заблокували трибуну

Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець від "ЄС" у Facebook.



Він сказав, що "офіційна причина: узурпація влади фракцією УДАР".

"Мова йде про те, що УДАР пропонує позбавити СН більшості в бюджетній комісії", – зазначив він.

Депутат Київради Тарас Козак ("Голос") додав, що до блокування долучилася половина фракції ОПЗЖ.







