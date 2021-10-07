У Київській і Чернівецькій областях пенсіонери зможуть вакцинуватись від COVID-19 у відділеннях Укрпошти
Пенсіонери в Київській та Чернівецькій областях із 7 жовтня можуть отримати щеплення від коронавірусу в низці відділень Укрпошти
Про це повідомили у Facebook пресслужби відповідних облдержадміністрацій.
"Пенсіонери Київщини можуть отримати щеплення від коронавірусу у відділеннях Укрпошти. Сьогодні та завтра мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах", - повідомляє Кивська ОДА.
На Київщині пенсіонери можуть вакцинуватися 7-8 жовтня у відділеннях Укрпошти за наступними адресами:
- Обухів - вул. Малишка, 2
- Богуслав - вул. Миколаївська, 24
- Бровари - вул. Гагаріна, 20
- Згурівка - вул. Українська, 13
- Бородянка - вул. Центральна, 240
- Яготин - вул. Незалежності, 56
- Біла Церква - вул. Привокзальна, 32-а
- Сквира - вул. Небесної Сотні, 17
- Тараща - вул. Шевченка, 37
- Тетіїв - вул. Цвіткова, 6
- Переяслав - вул. Хмельницького, 49
- Макарів - вул. Ростоцького, 38
В області пункти щеплення відкрили у відділеннях Укрпошти у Кельменцях, Вижниці, Путилі, Сокирянах та Берегометі на Вижниччині.
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