У Київській і Чернівецькій областях пенсіонери зможуть вакцинуватись від COVID-19 у відділеннях Укрпошти

Про це повідомили у Facebook пресслужби відповідних облдержадміністрацій.



"Пенсіонери Київщини можуть отримати щеплення від коронавірусу у відділеннях Укрпошти. Сьогодні та завтра мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах", - повідомляє Кивська ОДА.



На Київщині пенсіонери можуть вакцинуватися 7-8 жовтня у відділеннях Укрпошти за наступними адресами:

Обухів - вул. Малишка, 2

Богуслав - вул. Миколаївська, 24

Бровари - вул. Гагаріна, 20

Згурівка - вул. Українська, 13

Бородянка - вул. Центральна, 240

Яготин - вул. Незалежності, 56

Біла Церква - вул. Привокзальна, 32-а

Сквира - вул. Небесної Сотні, 17

Тараща - вул. Шевченка, 37

Тетіїв - вул. Цвіткова, 6

Переяслав - вул. Хмельницького, 49

Макарів - вул. Ростоцького, 38





У Чернівцях мобільні пункти щеплення працюватимуть у трьох відділеннях Укрпошти - на вулиці Мізунського, 1, Буковинській, 33А, та Гагаріна 36А.В області пункти щеплення відкрили у відділеннях Укрпошти у Кельменцях, Вижниці, Путилі, Сокирянах та Берегометі на Вижниччині.