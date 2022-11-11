У Київській області знову лунатимуть вибухи: сапери проходять навчання
В деяких громадах Київської області можуть лунати вибухи, проходитимуть навчання для саперів
Про це пише в Telegram-каналі Київська ОВА.
"У Вишгородському районі сьогодні, 11 листопада, працюють сапери. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - пише пресслужба ОВА.
Також ОВА закликає містян зберігати спокій, а в разі повітряної тривоги - негайно спускатися до укриття.
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