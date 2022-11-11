У Київській області знову лунатимуть вибухи: сапери проходять навчання

Про це пише в Telegram-каналі Київська ОВА.

"У Вишгородському районі сьогодні, 11 листопада, працюють сапери. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - пише пресслужба ОВА.

Також ОВА закликає містян зберігати спокій, а в разі повітряної тривоги - негайно спускатися до укриття.

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