У київському метро відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого"-"Палац Спорту"
У Київському метрополітені відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого"-"Палац Спорту", крім того курсуватимуть нові маршрути наземного транспорту
Про це повідомляє КМДА.
За попередніми даними, у київському метрополітену знову відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".
Крім того працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".
КМДА нагадує, що з 6 квітня метро розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 і працюватиме для перевезень до 19:00.
Поїзди курсуватимуть таким чином:
- Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Театральна";
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".
Нагадуємо, що "Майдан Незалежності" та "Кловську" поїзди проїжджають без зупинки.
КМДА також зазначає, що середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Крім того КМДА інформує, що з 08:00 до 19:00 курсуватимуть близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв.
Актуальний перелік маршрутів наземного транспорту на території Києва можна знайти тут. У графік можуть бути внесені оперативні зміни.
Орієнтовний інтервал руху автобусів – 30 хвилин, трамваїв – 15-20 хвилин. На лінії швидкісного трамваю № 3 – 25 хвилин.
- З 4 квітня у Києві повністю відновили сполучення Північним та Південним мостами
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