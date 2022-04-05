У київському метро відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого"-"Палац Спорту"

Про це повідомляє КМДА.

За попередніми даними, у київському метрополітену знову відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Крім того працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".

КМДА нагадує, що з 6 квітня метро розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 і працюватиме для перевезень до 19:00.

Поїзди курсуватимуть таким чином:

Червона лінія : від станції "Шулявська" до станції "Театральна";

: від станції "Шулявська" до станції "Театральна"; Синя лінія : від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"; Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Нагадуємо, що "Майдан Незалежності" та "Кловську" поїзди проїжджають без зупинки.

КМДА також зазначає, що середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.



Крім того КМДА інформує, що з 08:00 до 19:00 курсуватимуть близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв.

Актуальний перелік маршрутів наземного транспорту на території Києва можна знайти тут. У графік можуть бути внесені оперативні зміни.

Орієнтовний інтервал руху автобусів – 30 хвилин, трамваїв – 15-20 хвилин. На лінії швидкісного трамваю № 3 – 25 хвилин.

З 4 квітня у Києві повністю відновили сполучення Північним та Південним мостами



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