Про це повідомляє Ampercar.

Масштабна посуха в окремих районах Китаю призвела до перебоїв з електропостачанням, тож власники електромобілів постали перед труднощами: чимало станцій для швидкої зарядки електрокарів або зупинили роботу, або працюють за обмеженим графіком.

Зокрема, від примусових відключень постраждали мережі зарядних станцій NIO та Tesla. У містах Ченду та Чунціна Tesla відключила понад десяток зарядних станцій.

Представники мережі зарядних станцій Teld New Energy зізналися, що у Китаї деякі публічні пункти експрес-зарядки доводиться відключати за вимогами місцевої влади. У деяких випадках компанія стимулює використання зарядних станцій у нічний час або рано-вранці, коли навантаження на інфраструктуру нижче.

Компанія NIO, яка також має у своєму розпорядженні мережу пунктів експрес-заміни тягових батарей, закликає власників домашніх зарядних пристроїв допомагати власникам електромобілів цієї марки.

Через перебої з електроенергією обмежили також роботу деяких промислових підприємств у провінції Сичуань.

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