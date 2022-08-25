У Китаї через перебої з електрикою почали відключати зарядні станції Tesla і NIO
Через проблеми з енергопостачанням влада кількох регіонів КНР обмежила роботу промислових підприємств, а чимало зарядних станцій для електромобілів зупинили роботу
Про це повідомляє Ampercar.
Масштабна посуха в окремих районах Китаю призвела до перебоїв з електропостачанням, тож власники електромобілів постали перед труднощами: чимало станцій для швидкої зарядки електрокарів або зупинили роботу, або працюють за обмеженим графіком.
Зокрема, від примусових відключень постраждали мережі зарядних станцій NIO та Tesla. У містах Ченду та Чунціна Tesla відключила понад десяток зарядних станцій.
Представники мережі зарядних станцій Teld New Energy зізналися, що у Китаї деякі публічні пункти експрес-зарядки доводиться відключати за вимогами місцевої влади. У деяких випадках компанія стимулює використання зарядних станцій у нічний час або рано-вранці, коли навантаження на інфраструктуру нижче.
Компанія NIO, яка також має у своєму розпорядженні мережу пунктів експрес-заміни тягових батарей, закликає власників домашніх зарядних пристроїв допомагати власникам електромобілів цієї марки.
Через перебої з електроенергією обмежили також роботу деяких промислових підприємств у провінції Сичуань.
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