У Китаї почали будувати телескопи для виявлення космічного сміття на орбіті

Про це повідомляє Сіньхуа.

MASTA розташований на висоті 3 800 м над рівнем моря в селищі Ленху, яке адміністративно підкоряється місту Маннай-Хайсі Монгольсько-Тібетського автономного округу.

Очікується, що будівництво буде завершено на початку 2023 року, а реалізація даного проекту заповнить технічну прогалину країни у цій сфері.

За допомогою MASTA астрономи зможуть виявляти більшу кількість маленьких фрагментів космічного сміття і визначати орбіту їхнього руху. Таким чином, це допоможе забезпечити безпеку польотів космічних апаратів.

Селище Ленху володіє унікальними природними умовами для проведення астрономічного спостереження. За словами заступника директора комітету з управління індустріальним парком Ленху Тянь Цайжан, нині у селищі розташовано шість відділів науково-дослідних установ і вісім проектів телескопів. У майбутньому, це селище може перетворитися на центр астрономічних досліджень світового класу.

Загальна площа селища становить 17,8 тис. кв. км. Воно розташоване за 944 км від Сініна, адміністративного центру провінції Цінхай.