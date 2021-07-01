У Китаї почали будувати телескопи для виявлення космічного сміття на орбіті
На південному заході Китаю у провінції Цінхай розпочалося будівництво проєкту багатоцільових оглядових телескопів MASTA для виявлення фрагментів космічного сміття на орбіті
Про це повідомляє Сіньхуа.
MASTA розташований на висоті 3 800 м над рівнем моря в селищі Ленху, яке адміністративно підкоряється місту Маннай-Хайсі Монгольсько-Тібетського автономного округу.
Очікується, що будівництво буде завершено на початку 2023 року, а реалізація даного проекту заповнить технічну прогалину країни у цій сфері.
За допомогою MASTA астрономи зможуть виявляти більшу кількість маленьких фрагментів космічного сміття і визначати орбіту їхнього руху. Таким чином, це допоможе забезпечити безпеку польотів космічних апаратів.
Селище Ленху володіє унікальними природними умовами для проведення астрономічного спостереження. За словами заступника директора комітету з управління індустріальним парком Ленху Тянь Цайжан, нині у селищі розташовано шість відділів науково-дослідних установ і вісім проектів телескопів. У майбутньому, це селище може перетворитися на центр астрономічних досліджень світового класу.
Загальна площа селища становить 17,8 тис. кв. км. Воно розташоване за 944 км від Сініна, адміністративного центру провінції Цінхай.
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