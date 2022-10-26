У Китаї розпочали використання інгаляційної вакцини проти коронавірусу

Про це повідомляє AP.

Наразі вакцину пропонують безкоштовно як бустерну дозу для вже щеплених людей.

Вчені сподіваються, що такий вид вакцинації зробить її більш доступною для країн зі слабкою системою охорони здоров'я. Також, на їхню думку, інгаляційні вакцини допоможуть переконати зробити щеплення тих людей, які бояться голок.

Станом на середину жовтня серед китайців вакциновано 90% населення, ще 57% - отримали бустерну дозу. Китай прагне, щоб ревакцинацію отримала якомога більша кількість населення, перш ніж він послабить суворі пандемічні обмеження.

Одне з китайських ЗМІ опублікувало відео процесу вакцинації. На ньому видно, як люди в медичному закладі вставляють у рот коротку насадку напівпрозорої білої чашки. У підписі до відео зазначили, що людина після повільного вдиху затримує дихання на п'ять секунд. Уся ж процедура триває 20 секунд.

"Це було як випити чашку чаю з молоком. Коли я вдихнув його, він був трохи солодким", - сказав один із жителів Шанхаю.

Зазначають, що ефективність безголкових вакцин до кінця не вивчена. У Китаї схвалили інгаляційне щеплення на ревакцинацію, оскільки виявили, що воно викликає реакцію в імунної системи людей, які раніше вже вакцинувалися іншою китайською вакциною.

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