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Головна Медицина У Китаї спалах нової інфекції: загадкова пневмонія вражає переважно дітей

У Китаї спалах нової інфекції: загадкова пневмонія вражає переважно дітей

23 листопада, 2023 четвер
19:19
Медицина Пекін COVID

Всесвітня організація охорони здоров'я просить Китай надати більше інформації про випадки "недіагностованої пневмонії", яка шириться серед дітей на півночі країни

Про це пише BBC.

Китайські ЗМІ, які не підконтрольні уряду, повідомляють, що лікарні в деяких частинах країни переповнені. Так багато там хворих дітей.

Влада Китаю пояснює спалах грипоподібних захворювань цієї зими тим, що скасували карантин.

У зв'язку з цим ВООЗ оприлюднила заяву, у якій закликає Китай надати результати лабораторних досліджень, клінічну та епідеміологічну інформацію про недіагностовані пневмонії дітей на півночі Китаю.

Після заяви ВООЗ у четвер, 23 листопада, державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа опублікувало статтю про цю хворобу. У ній представники Національної комісії охорони здоров'я заявили, що приділяють велику увагу діагностиці та лікуванню дітей з респіраторними захворюваннями.

Хоча згадки про Китай та хвилю інфекції можуть лякати людей, оскільки це нагадує про пандемію коронавірусу, ВООЗ часто звертається до країн по роз’яснення. Але поки Пекін не відреагує, неможливо дізнатися, чому стався цей спалах захворювань.

З жовтня Північний Китай повідомляє про збільшення кількості випадків грипоподібних захворювань порівняно з тим же періодом впродовж останніх трьох років, додає ВООЗ.

Минулого тижня Національна комісія з охорони здоров’я Китаю заявила, що в країні більшає респіраторних захворювань, зокрема грипу, Covid, респіраторно-синцитіального вірусу (RSV), а також mycoplasma pneumoniae – це бактеріальна інфекція, що вражає малих дітей.

Посадовці пояснюють зростання кількості хворих тим, що нещодавно скасували ковідні обмеження.

В інших країнах, зокрема у Великій Британії та США, після скасування пандемічних обмежень також був спалах грипоподібних захворювань.

"Китай зараз, мабуть, переживає велику хвилю дитячих респіраторних інфекцій, оскільки це перша зима після тривалого карантину, який, ймовірно, різко зменшив циркуляцію респіраторних мікробів і, отже, знизив імунітет до ендемічних мікробів", — пояснює професор Франсуа Баллу з Інститут генетики Лондонського університетського коледжу.

У ВООЗ закликають населення Китаю вакцинуватися, носити маски й мити руки.

  • В Україні за минулий тиждень зафіксували 10 287 випадків захворювання на COVID-19. Внаслідок хвороби померли 54 людини.
Китай
ВООЗ
COVID-19
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