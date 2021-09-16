У Китаї вакцинували 1 млрд жителів
Китай завершив вакцинацію від COVID-19 більше мільярда людей (70% від населення країни)
Про це повідомила Національна комісії з питань охорони здоров'я КНР, інформує Bloomberg.
У країні зробили 2,16 млрд щеплень, кількість людей, яка завершила вакцинацію - 1,01 млрд осіб.
Китай почав вакцинацію 10 місяців тому. У країні є сім різних вакцин від коронавірусу, які застосовуються для людей віком від 12 років.
У Пекіні повністю вакциновано 97% населення, в сусідньому Тяньцзіні - 80% жителів, у Шанхаї - менше 80%.
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