У Китаї вакцинували 1 млрд жителів

Про це повідомила Національна комісії з питань охорони здоров'я КНР, інформує Bloomberg.

У країні зробили 2,16 млрд щеплень, кількість людей, яка завершила вакцинацію - 1,01 млрд осіб.



Китай почав вакцинацію 10 місяців тому. У країні є сім різних вакцин від коронавірусу, які застосовуються для людей віком від 12 років.

У Пекіні повністю вакциновано 97% населення, в сусідньому Тяньцзіні - 80% жителів, у Шанхаї - менше 80%.