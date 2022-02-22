У Китаї висловили занепокоєння через погіршення ситуації в Україні та закликають до дипломатії

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Reuters.



Голова МЗС Китаю наголосив, що необхідно поважати правомірні турботи про безпеку будь-якої країни.



"Ситуація в Україні погіршується. Китай знову закликає всі сторони до стриманості", - сказав Ван Ї.



Під час розмови Блінкен підкреслив необхідність збереження суверенітету та територіальної цілісності України на тлі агресії Росії.



У вівторок, 22 лютого, посольство Китаю в Україні застерегло своїх громадян від в'їзду в нестабільні регіони, але не закликало їх виїхати з країни, як це робили багато інших держав.



Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.



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