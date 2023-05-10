У Китаї вперше арештували чоловіка, який створював фейкові новини за допомогою ChatGPT
Поліція провінції Ганьсу на північному заході Китаю затримала чоловіка, який створював фейкові новини за допомогою чат-бота ChatGPT і поширював їх у китайських соціальних мережах
Про це інформує телеканал CGTN.
Повідомляється, що чоловік на прізвище Хун використовував ChatGPT для створення новин про аварію поїзда з елементами, зібраними з різних популярних новин.
Сфабрикована історія, згідно з якою дев'ятеро людей загинули внаслідок наїзду потяга в провінції Ганьсу 25 квітня привернула увагу місцевих співробітників служби кібербезпеки.
Вони негайно розпочали розслідування та виявили, що загалом 21 обліковий запис на Baijiahao, платформі в стилі блогу китайського гіганта пошукової системи Baidu, одночасно розмістили різні версії щодо події.
На той час фейкова новина набрала понад 15 000 кліків.
Поліція відстежила всі облікові записи і виявила, що новини розміщені з серверів маркетингової компанії, зареєстрованої в місті Шеньчжень, на півдні Китаю. Співробітник цієї компанії Хун був заарештований й обвинувачений у провокуванні тривожності серед людей.
Це перший подібний випадок з того часу, як у січні набули чинності перші в країні правила щодо застосування технологій діпфейків.
У правилах, спрямованих на стимулювання розвитку індустрії штучного інтелекту та запобігання неправомірному використанню технології, йдеться, що синтетичні відео та фотографії, зроблені за допомогою технології глибокого синтезу, широко відомої як "діпфейк", повинні бути чітко визначені. В іншому випадку суспільство може реагувати тривожністю.
- Стримінговий сервіс Spotify видалив зі своєї платформи десятки тисяч пісень, які написав штучний інтелект за допомогою музичного стартапу Boomy.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.31
Купівля 37.31Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе