Про це інформує телеканал CGTN.

Повідомляється, що чоловік на прізвище Хун використовував ChatGPT для створення новин про аварію поїзда з елементами, зібраними з різних популярних новин.

Сфабрикована історія, згідно з якою дев'ятеро людей загинули внаслідок наїзду потяга в провінції Ганьсу 25 квітня привернула увагу місцевих співробітників служби кібербезпеки.

Вони негайно розпочали розслідування та виявили, що загалом 21 обліковий запис на Baijiahao, платформі в стилі блогу китайського гіганта пошукової системи Baidu, одночасно розмістили різні версії щодо події.

На той час фейкова новина набрала понад 15 000 кліків.

Поліція відстежила всі облікові записи і виявила, що новини розміщені з серверів маркетингової компанії, зареєстрованої в місті Шеньчжень, на півдні Китаю. Співробітник цієї компанії Хун був заарештований й обвинувачений у провокуванні тривожності серед людей.

Це перший подібний випадок з того часу, як у січні набули чинності перші в країні правила щодо застосування технологій діпфейків.

У правилах, спрямованих на стимулювання розвитку індустрії штучного інтелекту та запобігання неправомірному використанню технології, йдеться, що синтетичні відео та фотографії, зроблені за допомогою технології глибокого синтезу, широко відомої як "діпфейк", повинні бути чітко визначені. В іншому випадку суспільство може реагувати тривожністю.