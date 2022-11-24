У Китаї зафіксовано рекордний приріст інфікованих на COVID-19
У Китаї офіційно зареєстровано найбільше нових випадків зараження COVID-19 на день, 31656 інфікованих, що стало новим історичним рекордом у країні
Про це передає Reuters з посиланням на дані National Health Commission.
За даними китайської влади, серед виявлених медиками минулої доби, 23 листопада, 31 656 випадків зараження коронавірусом переважна більшість, 27 646, безсимптомні, тоді як тільки 4 010 випадків були симптоматичними.
Днем раніше було 29 157 нових випадків. З них 2 719 симптоматичних і 26 438 безсимптомних інфекцій, які Китай вважає окремо.
Нові місцеві випадки зараження COVID-19 у Піднебесній є найвищими з квітневого піка. Так, раніше максимальний приріст інфікованих у країні, 29 411 випадків, реєстрували 14 квітня.
Наразі було зареєстровано один летальний випадок внаслідок коронавірусної хвороби.
Загалом у Китаї кількість загиблих через COVID-19 вже досягла 5232 людей.
- Нагадаємо, 20 листопада Китай повідомив про першу смерть від COVID-19 за майже 6 місяців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.78
Купівля 39.78Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе