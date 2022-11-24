У Китаї зафіксовано рекордний приріст інфікованих на COVID-19

Про це передає Reuters з посиланням на дані National Health Commission.

За даними китайської влади, серед виявлених медиками минулої доби, 23 листопада, 31 656 випадків зараження коронавірусом переважна більшість, 27 646, безсимптомні, тоді як тільки 4 010 випадків були симптоматичними.

Днем раніше було 29 157 нових випадків. З них 2 719 симптоматичних і 26 438 безсимптомних інфекцій, які Китай вважає окремо.

Нові місцеві випадки зараження COVID-19 у Піднебесній є найвищими з квітневого піка. Так, раніше максимальний приріст інфікованих у країні, 29 411 випадків, реєстрували 14 квітня.

Наразі було зареєстровано один летальний випадок внаслідок коронавірусної хвороби.

Загалом у Китаї кількість загиблих через COVID-19 вже досягла 5232 людей.

Нагадаємо, 20 листопада Китай повідомив про першу смерть від COVID-19 за майже 6 місяців.

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