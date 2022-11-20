Китай повідомив про першу смерть від COVID-19 за майже 6 місяців

Про це інформує Associated Press.

Смерть 87-річного мешканця Пекіна стала першим повідомленням про летальний кінець від COVID-19 у Китаї з 26 травня. Видання стверджує, тепер загальна кількість загиблих від хвороби досягла 5227 осіб.

У неділю Китай оголосив про 24 215 нових випадків зараження, виявлених за 19 листопада, більшість із них протікали безсимптомно.

Національна комісія з охорони здоров’я КНР повідомляє, що рівень вакцинації принаймні однією дозою становить в республіці понад 92%.

Вразливість населення вважається однією з причин, чому Китай здебільшого тримає свої кордони закритими та дотримується жорсткої політики "нульового COVID-19".

У межах практики з хворобою борються шляхом обмежень, карантину, моніторингу випадків і масового тестування. Однак це впливає на нормальне життя, економіку та призводить до зростання громадського гніву на владу.

Нагадаємо, 11 листопада з'явилося повідомлення, що китайська влада вирішила послабити певні обмеження щодо ковіду, зокрема кількість карантинних днів для мандрівників.

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