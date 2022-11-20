Китай повідомив про першу смерть від COVID-19 за майже 6 місяців
У неділю Китай оголосив про першу смерть від COVID-19 майже за півроку, у Пекіні та по всій країні введено суворі нові заходи для запобігання спалахам
Про це інформує Associated Press.
Смерть 87-річного мешканця Пекіна стала першим повідомленням про летальний кінець від COVID-19 у Китаї з 26 травня. Видання стверджує, тепер загальна кількість загиблих від хвороби досягла 5227 осіб.
У неділю Китай оголосив про 24 215 нових випадків зараження, виявлених за 19 листопада, більшість із них протікали безсимптомно.
Національна комісія з охорони здоров’я КНР повідомляє, що рівень вакцинації принаймні однією дозою становить в республіці понад 92%.
Вразливість населення вважається однією з причин, чому Китай здебільшого тримає свої кордони закритими та дотримується жорсткої політики "нульового COVID-19".
У межах практики з хворобою борються шляхом обмежень, карантину, моніторингу випадків і масового тестування. Однак це впливає на нормальне життя, економіку та призводить до зростання громадського гніву на владу.
- Нагадаємо, 11 листопада з'явилося повідомлення, що китайська влада вирішила послабити певні обмеження щодо ковіду, зокрема кількість карантинних днів для мандрівників.
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