У Китаї знайшли найстаріший туалет зі змивом, якому близько 2,4 тис. років
Туалетну скриньку та трубу було знайдено на археологічних розкопках у місті Сіань у провінції Шеньсі, ще минулого літа, але дослідження про них оприлюднено напередодні
Про це повідомляє BBC з посиланням на китайські державні ЗМІ.
"Це перший і єдиний туалет зі змивом, колись виявлений у ході розкопок у Китаї", - сказав газеті China Daily Лю Руї, дослідник з Інституту археології при Китайській академії суспільних наук.
Унітаз поважного віку. Йому від 2200 до 2400 років. Зламані частини туалету та погнута труба змиву було знайдено минулого літа дослідницькою групою археологів. За словами вчених, вони виявили туалет під час розкопок двох великих будівель у руїнах палацу у стародавньому комплексі Юеян.
Подробиці знахідки були оприлюднені минулого тижня та викликали широкий інтерес у Китаї.
Дослідники назвали туалет "предметом розкоші", який, швидше за все, призначався для високопосадовців або навіть імператора. Археологи вважають, що слуги, мабуть, наповнювали водою бак унітаза після кожного використання.
Вчені сподіваються знайти крихітні частинки калу для аналізу. Це дозволить їм дізнатися, що люди їли на той час.
Інститут археології повідомив, що розкопки – це частина ширшого дослідження життя за часів стародавніх китайських династій, включаючи дієту та особливості будівництва міст.
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