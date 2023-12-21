У Китай майже 30% базових станцій мобільного зв’язку перейшли на 5G

Про це з посиланням на Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР, повідомляє Xinhua.

У Китаї також швидкими темпами зростає кількість користувачів мобільних телефонів, які обирають послуги 5G.

За даними міністерства, на початок грудня загальна кількість користувачів мобільних телефонів трьох телекомунікаційних гігантів країни – China Telecom, China Mobile і China Unicom – досягла 1,7 мільярда.

Майже половину з них, 771 мільйон, становлять користувачі мобільних телефонів 5G. Це на 210,4 мільйона більше у порівнянні з кінцем минулого року і становить 45% відсотків від загальної кількості 1,7 млрд.