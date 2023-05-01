У КНДР розкритикували угоду між США та Південною Кореєю щодо протидії ядерній загрозі
У Північній Кореї розкритикували угоду щодо розміщення американських підводних човнів у Південній Кореї, яку нещодавно уклали дві країни
Про це повідомляє Reuters.
Чхе Джу Хена, аналітик з питань міжнародної безпеки, вважає, що угода між США та Південною Кореєю є ескалацією ситуації в регіоні та "межею ядерної війни". Державна інформаційна агенція Північної Кореї заявила, що в договорі передбачається готовність союзників вжити "найбільш ворожі та агресивні дії" проти Північної Кореї.
Корейське видання зазначає, що розміщення американських стратегічних активів поставило ситуацію на Корейському півострові в "трясовину нестабільності" і мало на меті побудувати "агресивні та ексклюзивні військові блоки".
"Вона (угода, - ред.) лише спрямована на те, щоб ухилитися від відповідальності за найжахливіші злочини, пов’язані з ядерною зброєю, які вчинили шляхом систематичного знищення та порушення системи нерозповсюдження ядерної зброї, і, зокрема, підштовхування ситуації на Корейському півострові до межі ядерної війни. Це гегемонічна зловісна мета, яку переслідують США, - перетворити всю Південну Корею на свій найбільший форпост ядерної війни на Далекому Сході та ефективно використовувати його для досягнення своєї стратегії домінування у світі", - сказали в KCNA.
- Минулого тижня президент США Джо Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провели саміт, під час якого Байден пообіцяв надати Сеулу більше інформації про його ядерне планування щодо будь-якого конфлікту з Північною Кореєю, оскільки зростає занепокоєння щодо ядерних програм Пхеньяна. Згодом країни уклали історичну угоду щодо протидії північнокорейській ядерній загрозі: Вашингтон погодився періодично направляти американські атомні підводні човни до Південної Кореї і залучати Сеул до своїх операцій з ядерного планування.
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