Про це повідомляє Reuters.

Чхе Джу Хена, аналітик з питань міжнародної безпеки, вважає, що угода між США та Південною Кореєю є ескалацією ситуації в регіоні та "межею ядерної війни". Державна інформаційна агенція Північної Кореї заявила, що в договорі передбачається готовність союзників вжити "найбільш ворожі та агресивні дії" проти Північної Кореї.

Корейське видання зазначає, що розміщення американських стратегічних активів поставило ситуацію на Корейському півострові в "трясовину нестабільності" і мало на меті побудувати "агресивні та ексклюзивні військові блоки".

"Вона (угода, - ред.) лише спрямована на те, щоб ухилитися від відповідальності за найжахливіші злочини, пов’язані з ядерною зброєю, які вчинили шляхом систематичного знищення та порушення системи нерозповсюдження ядерної зброї, і, зокрема, підштовхування ситуації на Корейському півострові до межі ядерної війни. Це гегемонічна зловісна мета, яку переслідують США, - перетворити всю Південну Корею на свій найбільший форпост ядерної війни на Далекому Сході та ефективно використовувати його для досягнення своєї стратегії домінування у світі", - сказали в KCNA.