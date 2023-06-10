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У конгресі США зареєстровано законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму

10 червня, 2023 субота
01:24
Війна з Росією Конгрес США

У конгрес США внесли законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму – ініціативу підтримали представники обох партій

Про це інформує сторінка законопроєкт на сайті конгресу США, датована 9 червня.

У ній зазначено, що документ подав конгресмен від Демократичної партії Тед Лью. Раніше законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму висували на голосування у вересні 2022 року.

У новому документі йдеться про те, що Росія неодноразово надавала підтримку недержавним терористичним групам до та під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Станом на сьогодні у списку держав-спонсорів тероризму у США – Сирія, КНДР, Куба та Іран. Присвоєння цього статусу країні дозволяє США вводити додаткові санкції, вводить повне ембарго на продаж зброї та товарів подвійного призначення, а також відмовляти в економічній допомозі.

  • Нагадаємо, 8 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ракети ATACMS.
тероризм
санкції проти Росії
США
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