У Косові визнали персоною нон грата російського співробітника місії ООН

Про це написала міністерка закордонних справ Косово Доніка Гервалла.



"На прохання прем'єр-міністра Альбіна Курті сьогодні я ухвалила рішення про оголошення персоною нон грата російського співробітника UNMIK у Косові через його шкідливу діяльність, яка порушила національну безпеку", - написала Гервалла.



Міністерка повідомила про рішення усі відповідні установи. Вони, за її словами, віддані у протидії впливу РФ. Гервалла написала, що Косово далі співпрацює з міжнародними союзниками, щоб протистояти дестабілізуючим силам Росії.



"Інституції Республіки Косово залишаються відданими у боротьбі з впливом Російської Федерації та її сателітами у регіоні, які мають на меті підірвати досягення Косова та наших партнерів, насамперед США, НАТО та ЄС", - заявила очільниця МЗС.





