У Косові визнали персоною нон грата російського співробітника місії ООН
У п'ятницю, 31 грудня, російського співробітника Тимчасової місії ООН (UNMIK) визнали персоною нон грата у частково визнаній Республіці Косово
Про це написала міністерка закордонних справ Косово Доніка Гервалла.
"На прохання прем'єр-міністра Альбіна Курті сьогодні я ухвалила рішення про оголошення персоною нон грата російського співробітника UNMIK у Косові через його шкідливу діяльність, яка порушила національну безпеку", - написала Гервалла.
Міністерка повідомила про рішення усі відповідні установи. Вони, за її словами, віддані у протидії впливу РФ. Гервалла написала, що Косово далі співпрацює з міжнародними союзниками, щоб протистояти дестабілізуючим силам Росії.
"Інституції Республіки Косово залишаються відданими у боротьбі з впливом Російської Федерації та її сателітами у регіоні, які мають на меті підірвати досягення Косова та наших партнерів, насамперед США, НАТО та ЄС", - заявила очільниця МЗС.
- Як повідомлялося раніше, 15 грудня співробітників посольства Росії у Німеччині визнали персонами нон грата.
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