У країн НАТО немає вибору, вступ України має завершитися найближчими роками, - Огризко
Україна повинна стати членом НАТО протягом найближчих років - в нових політичних умовах країнам Альянсу доведеться прийняти це рішення, тому що іншого вибору у них немає
Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
"Відносно вручення пану Столтенбергу заявки про вступ до НАТО. Це дуже важливий політичний крок. Я підтримую те, що цей крок зроблений", - зазначив Огризко.
На його думку, треба було подавати заявку спільно з Фінляндією і Швецією.
"Хоче хтось в НАТО чи не хоче - тепер в нових політичних умовах країнам НАТО доведеться прийняти це рішення, тому що іншого вибору у них насправді немає. Попри позицію президента Болгарії чи прем'єр-міністра Угорщини, чи ще кількох країн, які продовжують у чомусь сумніватися, ми маємо повне моральне право ставити питання руба. Так, це не завтра, але не через п'ять років", - вважає ексміністр.
Огризко додав, що термін вступу буде абсолютно осяжним.
"Нам треба зробити дещо і у військово-технічній сфері, і в політичній сфері - верховенство права нікуди від нас не ділося і це треба нарешті завершувати. Але це не роки, це не та перспектива, про яку говорили - це найближчі пару років, коли ця тема має бути остаточно та позитивно для України завершена", - підсумував він.
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