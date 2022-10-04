Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Відносно вручення пану Столтенбергу заявки про вступ до НАТО. Це дуже важливий політичний крок. Я підтримую те, що цей крок зроблений", - зазначив Огризко.

На його думку, треба було подавати заявку спільно з Фінляндією і Швецією.

"Хоче хтось в НАТО чи не хоче - тепер в нових політичних умовах країнам НАТО доведеться прийняти це рішення, тому що іншого вибору у них насправді немає. Попри позицію президента Болгарії чи прем'єр-міністра Угорщини, чи ще кількох країн, які продовжують у чомусь сумніватися, ми маємо повне моральне право ставити питання руба. Так, це не завтра, але не через п'ять років", - вважає ексміністр.

Огризко додав, що термін вступу буде абсолютно осяжним.

"Нам треба зробити дещо і у військово-технічній сфері, і в політичній сфері - верховенство права нікуди від нас не ділося і це треба нарешті завершувати. Але це не роки, це не та перспектива, про яку говорили - це найближчі пару років, коли ця тема має бути остаточно та позитивно для України завершена", - підсумував він.