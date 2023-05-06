Про це повідомляють у CNN.

У середу, 3 травня, поліція заарештувала понад 100 осіб на території багатьох європейських країн у рамках масштабної операції проти італійської мафії "Ндрангета". Цю операцію затримання влада описує як "найбільшу в історії" скоординовану атаку на італійську організовану злочинність.

За даними Європолу, під варту взяли 132 підозрюваних членів мережі "Ндрангета" у Німеччині, Італії, Франції, Португалії, Словенії, Іспанії, Румунії, Бразилії та Панамі. В операції брали участь понад 2770 офіцерів.

"Ндрангета" вважається найпотужнішою мафіозною групою в Італії та однією з найпотужніших злочинних організацій у світі, яка налічує тисячі членів і філій у всьому світі. За даними Європолу, вона є монополістом на торгівлю наркотиками в Європі.

В Італії влада заарештувала 108 осіб у рамках чотиристороннього розслідування за звинуваченнями в "об'єднанні мафіозного типу". Слідчий суддя Джованні Бомбардьєрі, який очолював італійське розслідування, під час виступу на спільній пресконференції сказав, що координація операції почалася два місяці тому. За словами Бомбардьєрі, під час рейдів були вилучені наркотики та зброя на мільйони євро.

Члени мережі були заарештовані у зв’язку з підозрою у торгівлі наркотиками, торгівлі вогнепальною зброєю, незаконному володінні вогнепальною зброєю, відмиванні грошей, шахрайській реєстрації активів, податковому шахрайстві та ухиленні від сплати податків, а також пособництві та підбурюванні втікачів.

У повідомленнях Європолу зазначено, що мережа була в основному зосереджена на міжнародній торгівлі наркотиками з Південної Америки до Європи, а також до Австралії.