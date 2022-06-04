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У Кракові проживають 50 000 українських біженців

4 червня, 2022 субота
15:24
біженці з України На фото акція на підтримку України у Кракові

Станом на сотий день війни у Кракові залишаються близько 50 тис. українських біженців, 28 тис. отримали польський ідентифікаційний номер PESEL

Про це пише The First News. 

З 24 лютого до Кракова приїхало близько 177 500 українців. Більшість із них виїхали до сусідніх міст, інших міст Європи або повернулися на батьківщину. Про це йдеться у звіті мерії Кракова.

Видання повідомляє, що Краків надав Україні 1000 тонн допомоги, яку доставили на 200 вантажівках. Україна також отримала шість міських автобусів, заповнених медичною допомогою, та карету швидкої допомоги.

Додають, що близько 6900 українських дітей навчаються в краківських дитсадках і школах.

  • Польща з липня припинить виплату допомоги українським біженцям. 
  • Українці не поспішають заповнювати вакантні місця в сільському господарстві та гастрономії. Тож зарплати у цих сферах у Польщі доведеться підвищувати, що потягне за собою ріст цін на харчові продукти.

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