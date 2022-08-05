У Кракові українських біженців виселяють з гуртожитків раніше, ніж обіцяли
Волонтери центру для біженців у Кракові сповістили, що представники Яґеллонського університету зобов’язали понад 150 українців покинути два гуртожитки до кінця серпня
Про це інформує Gazeta Krakowska.
Як повідомляє волонтерка Йоанна Врона, українським біженцям, які там проживають, ще у березні повідомляли, що вони зможуть проживати в гуртожитках 18 місяців. Наразі позиція університету змінилась.
Адміністрація пояснює таке рішення тим, що наприкінці серпня закінчується фінансування перебування біженців, яке надійшло від Воєводського управління.
"Щоб уникнути можливих раптових і несподіваних дій, було прийнято рішення зустрітися з мешканцями, щоб попередити їх про цей факт", - прокоментував Адам Копровський з пресслужби Яґеллонського університету.
Університет також стверджує, що 18-місячний період стосувався періоду, протягом якого, згідно з правилами, біженці можуть легально перебувати саме в Польщі. Водночас інша волонтерка центру Магдалена Гурна запевняє, що в березні представники університету під час зустрічі запевнили біженців, що вони можуть перебувати в будівлях 18 місяців.
"Сказали, що безплатне перебування через деякий час закінчиться і біженцям доведеться знайти кошти, щоб заплатити за квартиру в цьому місці. Проте про те, що будівлі доведеться звільнити, мови не йшло. Нагадаємо, що там перебувають переважно матері з дітьми, інваліди та одна онкохвора жінка", – розповіла волонтерка.
При цьому українці заявляють, що вони готові платити за перебування в корпусах університету, проте багато хто не зможе собі дозволити орендну плату за приватні помешкання у Кракові.
Крім того, декому з них просто немає куди повертатися в Україні.
Адміністрація вищого навчального закладу також повідомила, що 8 серпня розпочнуться індивідуальні зустрічі представника університету та волонтерів з мешканцями центру.
"На цих зустрічах ми хочемо дізнатися у кожної родини та мешканця, якої конкретно допомоги та підтримки вони потребують, аби знайти нове місце проживання та джерело доходу, виїхати з гуртожитку та стати самостійними", – йдеться в офіційному листі.
Як передає Gazeta Krakowska, торік Яґеллонський університет виставив два корпуси університету на продаж.
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