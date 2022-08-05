У Кракові українських біженців виселяють з гуртожитків раніше, ніж обіцяли

Про це інформує Gazeta Krakowska.

Як повідомляє волонтерка Йоанна Врона, українським біженцям, які там проживають, ще у березні повідомляли, що вони зможуть проживати в гуртожитках 18 місяців. Наразі позиція університету змінилась.



Адміністрація пояснює таке рішення тим, що наприкінці серпня закінчується фінансування перебування біженців, яке надійшло від Воєводського управління.



"Щоб уникнути можливих раптових і несподіваних дій, було прийнято рішення зустрітися з мешканцями, щоб попередити їх про цей факт", - прокоментував Адам Копровський з пресслужби Яґеллонського університету.



Університет також стверджує, що 18-місячний період стосувався періоду, протягом якого, згідно з правилами, біженці можуть легально перебувати саме в Польщі. Водночас інша волонтерка центру Магдалена Гурна запевняє, що в березні представники університету під час зустрічі запевнили біженців, що вони можуть перебувати в будівлях 18 місяців.



"Сказали, що безплатне перебування через деякий час закінчиться і біженцям доведеться знайти кошти, щоб заплатити за квартиру в цьому місці. Проте про те, що будівлі доведеться звільнити, мови не йшло. Нагадаємо, що там перебувають переважно матері з дітьми, інваліди та одна онкохвора жінка", – розповіла волонтерка.



При цьому українці заявляють, що вони готові платити за перебування в корпусах університету, проте багато хто не зможе собі дозволити орендну плату за приватні помешкання у Кракові.



Крім того, декому з них просто немає куди повертатися в Україні.



Адміністрація вищого навчального закладу також повідомила, що 8 серпня розпочнуться індивідуальні зустрічі представника університету та волонтерів з мешканцями центру.



"На цих зустрічах ми хочемо дізнатися у кожної родини та мешканця, якої конкретно допомоги та підтримки вони потребують, аби знайти нове місце проживання та джерело доходу, виїхати з гуртожитку та стати самостійними", – йдеться в офіційному листі.



Як передає Gazeta Krakowska, торік Яґеллонський університет виставив два корпуси університету на продаж.

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