У Краматорську через відключення електроенергії призупинили теплопостачання

Про це повідомила Краматорська міська рада у telegram.

"Краматорськтеплоенерго" вимушено тимчасово припиняє подачу теплоносія споживачам. На жаль, постійні відключення електроенергії призводять до зупинки станції та викликають гідравлічні удари в теплових мережах, що, своєю чергою, призводить до руйнування обладнання. Наразі Краматорська ТЕЦ втретє потерпає від відключення електроенергії. Працівники підприємства докладають усіх зусиль для стабілізації ситуації", - йдеться у дописі.

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Окрім цього, також зазначається, що під час тривалого відключення електроенергії теплокомуненерго здійснило злив теплоносія з будинків з верхньою розводкою опалення.