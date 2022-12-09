Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Краматорську через відключення електроенергії призупинили теплопостачання

У Краматорську через відключення електроенергії призупинили теплопостачання

9 грудня, 2022 п'ятниця
16:08
війна з Росією опалення

У Краматорську на Донеччині через відключення електроенергії та руйнування обладнання призупинили теплопостачання

Про це повідомила Краматорська міська рада у telegram.

"Краматорськтеплоенерго" вимушено тимчасово припиняє подачу теплоносія споживачам. На жаль, постійні відключення електроенергії призводять до зупинки станції та викликають гідравлічні удари в теплових мережах, що, своєю чергою, призводить до руйнування обладнання. Наразі Краматорська ТЕЦ втретє потерпає від відключення електроенергії. Працівники підприємства докладають усіх зусиль для стабілізації ситуації", - йдеться у дописі.

Читайте також: Ворог, відступаючи з північної Донеччині, залишив села без жодного вцілілого будинку, - журналіст Гармаш

Окрім цього, також зазначається, що під час тривалого відключення електроенергії теплокомуненерго здійснило злив теплоносія з будинків з верхньою розводкою опалення.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Краматорськ
Донеччина
окупанти
опалювальний сезон
Військові новини
блекаут
Читайте також:
Сергій Шойгу
6 грудня, 2022 вiвторок
Шойгу назвав мету масованих ракетних ударів РФ по Україні
Дмитро Пєсков
8 грудня, 2022 четвер
У Путіна заявили, що РФ не збирається "приєднувати" нові території України
7 грудня, 2022 середа
Авіабази РФ уразили не дрони Укроборонпрому чи радянські "стрижі", це інша розробка, їх неможливо глушити, – FT
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 грудня
17:16
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із прем'єром Британії співпрацю в обороні та енергетичну ситуацію в Україні
17:09
Катували ветеранів АТО на Харківщині: чотирьох російських військових судитимуть за воєнні злочини
Катували ветеранів АТО на Харківщині: чотирьох російських військових судитимуть за воєнні злочини
17:03
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерний шантаж України, - Bloomberg
17:00
Микола Княжицький
Комітет Ради підтримав законопроєкти про заборону структур РПЦ і передачу двох лавр до ПЦУ, - Княжицький
16:58
Слово року у Німеччині
У Німеччині вислів Шольца про війну в Україні обрали "словом року"
16:53
Анонс
війна та волонтери
У засіках, на складах, але не на фронті: чому волонтери не можуть передати допомогу
16:48
путін путлер
Путін припустив скорочення видобутку нафти через цінову стелю
16:44
Донорство крові
Донорство безпечне на 100%: МОЗ спростувало міфи та закликало здавати кров
16:36
енергосистема
Впродовж зими в енергосистемі існуватиме дефіцит, - Укренерго
16:35
"Не підлягає відновленню": Кім заявив, що пошкоджену росіянами будівлю Миколаївської ОДА знесуть
16:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:21
Дмитро Лубінець
Російські загарбники мобілізують жінок на тимчасово окупованих територіях, — омбудсмен
16:18
Ексклюзив
Путін
Є наказ Путіна - берегти техніку і не берегти людей, - військовий оглядач Попович
16:11
Ексклюзив
Обстріл Херсон
Херсон по факту є лінією фронту, обстріли й зараз не вщухають, - пресофіцер комендатури оборони Плетенчук
16:07
OPINION
Агія Загребельська
Пекін хотів налякати макаку, вбивши курку
16:00
енергетичні системи
Близько 50% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено, частину - знищено повністю, - Кубраков
15:50
електромережі ЛЕП світло
Росія випустила понад 1000 ракет і дронів по енергетичній інфраструктурі України з 10 жовтня, - Укренерго
15:43
українська церква
Україна полює на колабораціоністів у своїй розділеній церкві, - Politico
15:42
Туреччина
РФ повідомила про зустріч дипломатів США та Росії в Стамбулі
15:30
Болгарія
Болгарія узгодила перший пакет військової допомоги Україні, в ньому легке озброєння та боєприпаси, - Reuters
15:25
Ексклюзив
Суддю-хабарницю ув’язнили на 6 років
15:18
"Зливали" окупантам колег і патріотів: трьох експравоохоронців з Бердянська судитимуть за держзраду
15:12
Рівненська АЕС
Місія МАГАТЕ проінспектувала Рівненську АЕС: що відомо
15:04
Ракетний удар по передмістю Запоріжжя
У Запорізькій області росіяни за добу пошкодили 33 цивільні об'єкти
15:01
Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України
15:01
Це відзнака всього героїчного народу України і мужніх ЗСУ: Порошенко про нагороду Міжнародного демократичного союзу за Свободу
14:50
Бенксі Еспресо
Художник Бенксі став почесним громадянином Ірпеня
14:35
школа обстріл
Із початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили та зруйнували понад 2,8 тис. навчальних закладів, - МОН
14:31
Критика Кремля визнали винним у поширенні "неправдивої інформації" про армію РФ
14:21
Світло
Щонайменше три регіони: Укренерго назвало області з найгострішою ситуацією з електропостачанням
14:18
Модель нового винищувача ВБ, Італії та Японії
Британія, Італія та Японія разом створять винищувач нового покоління
14:17
Ексклюзив
проєкт Zvook
Проєкт Zvook - українське ноу-хау для виявлення повітряних цілей, - учасник проєкту Сулим
14:17
ООН
"Мільйони людей страждають щодня": В ООН забили на сполох через гуманітарну катастрофу в Україні
14:08
Уряд Великої Британії
Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників
14:04
Володимир Зеленський
Не бачимо рішучості та конкретних дій від Червоного Хреста, - Зеленський про діяльність МКЧХ
14:02
OPINION
Євген Магда
Про операцію "Гнів Божий" в українському виконанні
14:02
Канада
Канада запровадила нові санкції для РФ, Ірану та М'янми через порушення прав людини
13:59
погода мокрий сніг зима
Сильні дощі, мокрий сніг та туман. В Україні оголосили штормове попередження
13:59
Бандера і гейтери, євнух для українки і ваш власний наркотик – 5 незвичайних книг, які зігріють взимку
13:55
Провідний вітчизняний виробник залізорудної продукції компанія Ferrexpo опублікувала перший звіт у рамках глобальної ініціативи зміни клімату
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV