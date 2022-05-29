У Краматорську почало з'являтись світло
У Краматорську Донецької області відновили електропостачання
Про це повідомив мер Олександр Гончаренко, передає міськрада у Telegram.
"Електропостачання відновлено. Дякую усім бригадам за титанічні зусилля. Робота ще продовжується, але в будинках Краматорська уже з'являється світло", - зазначив він.
- 29 травня у Краматорську на Донеччині росіяни обстріляли високовольтну лінію електропередач і знеструмили його разом із сусідніми містами.
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