У Краматорську почало з'являтись світло

Про це повідомив мер Олександр Гончаренко, передає міськрада у Telegram.

"Електропостачання відновлено. Дякую усім бригадам за титанічні зусилля. Робота ще продовжується, але в будинках Краматорська уже з'являється світло", - зазначив він.

29 травня у Краматорську на Донеччині росіяни обстріляли високовольтну лінію електропередач і знеструмили його разом із сусідніми містами.