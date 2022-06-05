У Краматорську російські ракети пошкодили два підприємства
У ніч на 5 червня Росія завдавала удару по Краматорську. Пошкоджені два підприємства міста, попередньо - жертв немає
Про це інформує у фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Звільняють" нас від промисловості. За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста", - пише мер міста.
- 5 червня близько 6 ранку в Києві пролунало кілька вибухів. Повідомляють й про подібні звуки обстрілів у області.
- Також вранці 5 червня в Одесі було неспокійно і місцеві чули вибухи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе