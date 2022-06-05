Про це інформує у фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Звільняють" нас від промисловості. За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста", - пише мер міста.

5 червня близько 6 ранку в Києві пролунало кілька вибухів. Повідомляють й про подібні звуки обстрілів у області.

Також вранці 5 червня в Одесі було неспокійно і місцеві чули вибухи.

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