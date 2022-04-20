У Краматорську залишається майже 50 тис. мешканців, 60-70% - похилого віку
У місті Краматорськ, в Донецькій області, залишається 45-50 тис. мешканців, більшість з них - похилого віку
Про це мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".
За словами Гончаренка, кількість жителів 45-50 тис., які залишились у Краматорську - це забагато.
"Є такі, що чекають на погіршення чи загострення ситуації. Але у місті залишиться 35 тисяч людей. Така кількість залишалась і 8 років тому. Вони не хочуть залишати свої будинки", – сказав мер Краматорська.
60-70% з тих, хто не хоче покидати Краматорськ, це люди похилого віку.
- Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалі у Краматорську, який стався 8 квітня, сягнула 59 осіб.
- У понеділок, 18 квітня, через російський ракетний удар по Краматорську, в Донецькій області, зазнали руйнувань щонайменше 8 житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти.
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