У Краматорську залишається майже 50 тис. мешканців, 60-70% - похилого віку

Про це мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".



За словами Гончаренка, кількість жителів 45-50 тис., які залишились у Краматорську - це забагато.



"Є такі, що чекають на погіршення чи загострення ситуації. Але у місті залишиться 35 тисяч людей. Така кількість залишалась і 8 років тому. Вони не хочуть залишати свої будинки", – сказав мер Краматорська.



60-70% з тих, хто не хоче покидати Краматорськ, це люди похилого віку.

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалі у Краматорську, який стався 8 квітня, сягнула 59 осіб.

У понеділок, 18 квітня, через російський ракетний удар по Краматорську, в Донецькій області, зазнали руйнувань щонайменше 8 житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти.

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