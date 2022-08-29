У Краснодарському краї РФ виявили нові могили окупантів, ліквідованих на війні проти України
У Краснодарі й Гарячому Ключі в Росії знайшли нові могили загарбників, загиблих на війні проти України
Про це заявив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Виявлено нові поховання російських військових на кладовищах міст Краснодар та Гарячий ключ. Могили розташовані в так званому військовому ряді, помічені численні вінки від російського Міністерства оборони", - зауважили у відомстві.
Над ними встановили прапори Росії, Краснодарського краю та Десантних і Сухопутних військ РФ.
- Від початку повномасштабної війни проти України росіяни втратили близько 47,1 тис. військових.
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