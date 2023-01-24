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У Кремлі пригрозили Німеччині наслідками за дозвіл на постачання в Україну танків Leopard

24 січня, 2023 вiвторок
12:39
Світ Дмитро Пєсков

У Кремлі пригрозили Німеччині погіршенням двосторонніх відносин між країнами в разі надання дозволу на постачання Україні танків Leopard

Про це журналістам заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"Відносини і так перебувають у досить низькій точці. І хоч якогось субстантивного діалогу з Німеччиною та з іншими країнами Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу не спостерігається. Але безумовно, подібні поставки не обіцяють нічого хорошого для майбутнього стосунків. Вони, безумовно, залишать неминучий слід для майбутнього цих стосунків", - сказав він.

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 24 січня заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння.
  • Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
  • Раніше Польща заявила про намір передати танки Leopard 2 Україні попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

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2023, вiвторок
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