Про це журналістам заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"Відносини і так перебувають у досить низькій точці. І хоч якогось субстантивного діалогу з Німеччиною та з іншими країнами Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу не спостерігається. Але безумовно, подібні поставки не обіцяють нічого хорошого для майбутнього стосунків. Вони, безумовно, залишать неминучий слід для майбутнього цих стосунків", - сказав він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 24 січня заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння.

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Раніше Польща заявила про намір передати танки Leopard 2 Україні попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

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