У Кремлі пригрозили Німеччині наслідками за дозвіл на постачання в Україну танків Leopard
У Кремлі пригрозили Німеччині погіршенням двосторонніх відносин між країнами в разі надання дозволу на постачання Україні танків Leopard
Про це журналістам заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
"Відносини і так перебувають у досить низькій точці. І хоч якогось субстантивного діалогу з Німеччиною та з іншими країнами Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу не спостерігається. Але безумовно, подібні поставки не обіцяють нічого хорошого для майбутнього стосунків. Вони, безумовно, залишать неминучий слід для майбутнього цих стосунків", - сказав він.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 24 січня заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння.
- Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Раніше Польща заявила про намір передати танки Leopard 2 Україні попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.88
Купівля 39.88Продаж 40.55
-
EUR
Купівля 42.46Продаж 43.37
- Актуальне
- Важливе