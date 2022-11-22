У Кремлі відреагували на обшуки в Києво-Печерській лаврі

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами речника російського диктатора Володимир Путіна, обшуки в Києво-Печерській лаврі є "черговою ланкою в ланцюзі військових дій України проти російської православної церкви.

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"Українська сторона давно воює з російською православною церквою. Я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку в ланцюгу цих військових дій проти російського православ'я", - сказав Пєсков.

22 листопада Служба безпеки України заявила, що проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території Києво-Печерської лаври у Києві.

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