У Кремлі відреагували на обшуки в Києво-Печерській лаврі
Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав обшуки СБУ в Києво-Печерській лаврі "війною проти російського православ'я"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами речника російського диктатора Володимир Путіна, обшуки в Києво-Печерській лаврі є "черговою ланкою в ланцюзі військових дій України проти російської православної церкви.
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"Українська сторона давно воює з російською православною церквою. Я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку в ланцюгу цих військових дій проти російського православ'я", - сказав Пєсков.
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22 листопада Служба безпеки України заявила, що проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території Києво-Печерської лаври у Києві.
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