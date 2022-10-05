Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, жодних рішень щодо зміни режиму "спеціальної військової операції" на "контртерористичну" наразі не ухвалювалося.

"Це цілком і повністю прерогатива верховного головнокомандувача та президента країни. На сьогоднішній момент жодних таких рішень не ухвалювалось", - сказав Пєсков.

Він також спростував повідомлення інформацію щодо підготовки звернення Путіна з оголошенням про зміну згадуваного статусу та назвав їх фейками.

5 жовтня Володимир Путін підписав "закони" про так зване входження окупованих територій України до складу Росії.

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