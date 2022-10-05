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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Кремлі запевнили, що поки не збираються змінювати статус "спеціальної військової операції"

У Кремлі запевнили, що поки не збираються змінювати статус "спеціальної військової операції"

5 жовтня, 2022 середа
13:49
війна з Росією Дмитро Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не ухвалював рішень щодо зміни статусу "спеціальної військової операції"

Про це повідомляють російські ЗМІ.   

За його словами, жодних рішень щодо зміни режиму "спеціальної військової операції" на "контртерористичну" наразі не ухвалювалося. 

"Це цілком і повністю прерогатива верховного головнокомандувача та президента країни. На сьогоднішній момент жодних таких рішень не ухвалювалось", - сказав Пєсков.

Він також спростував повідомлення інформацію щодо підготовки звернення Путіна з оголошенням про зміну згадуваного статусу та назвав їх фейками. 

  • 5 жовтня Володимир Путін підписав "закони" про так зване входження окупованих територій України до складу Росії.

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Росія
Володимир Путін
Дмитро Пєсков
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