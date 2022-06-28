У Кремлі заявили, що не передаватимуть Лукашенку ядерну зброю
Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком не говорив про передачу ракет з ядерною зброєю
Про це заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєсков у коментарі РІА Новинам.
"Президент не говорив про це. Він говорив про комплекси, які технічно здатні нести різні види зброї", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи стоїть зараз питання про передачу Мінську ракет з ядерною зброєю.
- 25 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передасть Білорусі оперативно-тактичнні комплекси "Іскандер", які здатні нести ракети з ядерним зарядом.
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