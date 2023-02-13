Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином він прокоментував заяву речника МЗС Білорусі Анатолія Глаза про те, що навесні минулого року перемир'я Росії та України не було оголошено нібито через втручання Заходу.

"Ми вам це розповідаємо вже шість місяців, а то й сім. І президент Путін про це говорив, і на різних рівнях. Йдеться саме про той самий документ, який був узгоджений внаслідок дуже складних переговорів і який був парафований навіть. І потім раптово, як за командою згори, — читай, справді за командою згори — українська сторона залишила стіл переговорів і зникла зі зв'язку",— розповів Пєсков.