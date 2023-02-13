У Кремлі звинуватили Україну в зриві переговорів з РФ "за командою згори"
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна навесні 2022 року нібито зірвала мирні переговори з Росією "за командою згори"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином він прокоментував заяву речника МЗС Білорусі Анатолія Глаза про те, що навесні минулого року перемир'я Росії та України не було оголошено нібито через втручання Заходу.
"Ми вам це розповідаємо вже шість місяців, а то й сім. І президент Путін про це говорив, і на різних рівнях. Йдеться саме про той самий документ, який був узгоджений внаслідок дуже складних переговорів і який був парафований навіть. І потім раптово, як за командою згори, — читай, справді за командою згори — українська сторона залишила стіл переговорів і зникла зі зв'язку",— розповів Пєсков.
- 26 січня 2023 року Володимир Зеленський заявив, що може повернутися за стіл перемовин з РФ тільки після виведення військ та визнання Москвою помилок.
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