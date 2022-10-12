У кримських містах запровадили високий рівень терористичної загрози
У Керчі, Джанкої та інших містах і районах тимчасово окупованого Криму запровадили високий рівень терористичної загрози
Про це повідомив російський "глава" Криму Сергій Аксьонов у телеграмі.
"З метою забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян з 20:00 11 жовтня 2022 року до 20:00 23 жовтня 2022 року на території міського округу Керч та Ленінського району Республіки Крим діятиме високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки", - написав він.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.
- 9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.
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Федеральна служба безпеки РФ звинуватила у вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки міноборони України та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних.
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