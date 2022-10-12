У кримських містах запровадили високий рівень терористичної загрози

Про це повідомив російський "глава" Криму Сергій Аксьонов у телеграмі.

"З метою забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян з 20:00 11 жовтня 2022 року до 20:00 23 жовтня 2022 року на території міського округу Керч та Ленінського району Республіки Крим діятиме високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки", - написав він.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.

9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.

Федеральна служба безпеки РФ звинуватила у вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки міноборони України та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних.

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