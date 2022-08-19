У Криму хвалена ППО росіян тестування не пройшла, - Чубаров про вибухи на півострові

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Рефат Чубаров прокоментував вибухи у Криму, які сталися 18 серпня.



"В ночі ми дізналися від мешканців Бахчисарайського району, з тих місцевостей, що прилягають до Севастополя, про чотири вибухи у районі військового аеродрому "Бельбек". Можемо говорити, що вчора сталася певна атака, можливо, дронами. Схоже відбулося тестування спеціальними засобами ЗСУ рівня можливостей ППО росіян. Як на мене, ця хвалена російська ППО це тестування не пройшла", - зазначив Чубаров.

18 серпня, прогриміли вибухи і біля Керчі, окупайційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та безпілотними

Також у Криму прогриміли вибухи біля Севастополя і аеродрому "Бельбек", окупанти заявили про збиття дрону силами ППО

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