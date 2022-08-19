У Криму хвалена ППО росіян тестування не пройшла, - Чубаров про вибухи на півострові
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, вважає, що відбулося тестування спеціальними засобами ЗСУ рівня можливостей ППО росіян
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Рефат Чубаров прокоментував вибухи у Криму, які сталися 18 серпня.
"В ночі ми дізналися від мешканців Бахчисарайського району, з тих місцевостей, що прилягають до Севастополя, про чотири вибухи у районі військового аеродрому "Бельбек". Можемо говорити, що вчора сталася певна атака, можливо, дронами. Схоже відбулося тестування спеціальними засобами ЗСУ рівня можливостей ППО росіян. Як на мене, ця хвалена російська ППО це тестування не пройшла", - зазначив Чубаров.
- 18 серпня, прогриміли вибухи і біля Керчі, окупайційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та безпілотними
- Також у Криму прогриміли вибухи біля Севастополя і аеродрому "Бельбек", окупанти заявили про збиття дрону силами ППО
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.31
Купівля 39.31Продаж 40.14
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе