У Криму кількість хворих на COVID-19 перевищує норму на 25%, - Центр нацспротиву
Центр національного спротиву поінформував, що в тимчасово окупованому Криму критична епідеміологічна ситуація: кількість хворих на COVID-19 перевищує норму на 25%
Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).
У ЦНС зазначили, що в тимчасово окупованому Криму критична епідеміологічна ситуація: кількість людей, які захворіли на COVID-19 перевищила норму на 25%.
"Ситуація кризова через переорієнтування лікарень півострова на обслуговування російських військових. Кількість поранених зростає щодня. За даними нашого підпілля, так звана влада півострова наказала надавати пріоритет у лікуванні саме військовим", - наголосили в Центрі.
Також повідомляється, що через санкції проти РФ на півострові сформувався дефіцит необхідних ліків, які необхідні для цивільного населення.
- Нагадаємо, постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева також повідомила про посилення спротиву кримчан: на півострові відкрито 239 справ за "дискредитацію" ЗС РФ.
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