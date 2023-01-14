Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

У ЦНС зазначили, що в тимчасово окупованому Криму критична епідеміологічна ситуація: кількість людей, які захворіли на COVID-19 перевищила норму на 25%.

"Ситуація кризова через переорієнтування лікарень півострова на обслуговування російських військових. Кількість поранених зростає щодня. За даними нашого підпілля, так звана влада півострова наказала надавати пріоритет у лікуванні саме військовим", - наголосили в Центрі.

Також повідомляється, що через санкції проти РФ на півострові сформувався дефіцит необхідних ліків, які необхідні для цивільного населення.

Нагадаємо, постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева також повідомила про посилення спротиву кримчан: на півострові відкрито 239 справ за "дискредитацію" ЗС РФ.