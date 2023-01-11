Суди проти кримчан: окупанти відкрили 239 справ за "дискредитацію збройних сил РФ" у Криму
Постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева повідомила про посилення спротиву кримчан: на півострові відкрито 239 справ за "дискредитацію" ЗС РФ
Про це заявила на брифінгу постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
Зазначається, що на тимчасово окупованому півострові посилився спротив серед кримчан: ворожа пропаганда РФ провалилася.
"Наших громадян судять і штрафують за так званою статтею про "фейки": в окупованому Криму вже відкрито 239 справ за нібито дискредитацію збройних сил РФ, також винесено два кримінальних вироки", - наголосила вона.
Таміла Ташева поінформувала, що переважну частину вироків судові реєстри окупантів не оприлюднюють, але відомо: загальна сума штрафів склала якнайменше 6,2 млн російських рублів.
"Спротив не спадає, а прогресує і трансформується: у травні штрафували за коментар "ні війні" чи лайк під постом про злочини армії РФ, а зараз – за виконання українських пісень та вигуки "Слава Україні!", "ЗСУ йде", "Україна повертається", - сказала постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим.
- Нагадаємо, голова правління "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник розповіла, що в Сімферополі РФ утримує щонайменше 200 депортованих із Херсонської та Запорізької області. Для цього окупанти відкрили нове СІЗО.
- А керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК “Південь” Наталя Гуменюк повідомила про активізацію руху спротиву російській окупації в Криму.
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