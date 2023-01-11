Про це заявила на брифінгу постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Зазначається, що на тимчасово окупованому півострові посилився спротив серед кримчан: ворожа пропаганда РФ провалилася.

"Наших громадян судять і штрафують за так званою статтею про "фейки": в окупованому Криму вже відкрито 239 справ за нібито дискредитацію збройних сил РФ, також винесено два кримінальних вироки", - наголосила вона.

Таміла Ташева поінформувала, що переважну частину вироків судові реєстри окупантів не оприлюднюють, але відомо: загальна сума штрафів склала якнайменше 6,2 млн російських рублів.

"Спротив не спадає, а прогресує і трансформується: у травні штрафували за коментар "ні війні" чи лайк під постом про злочини армії РФ, а зараз – за виконання українських пісень та вигуки "Слава Україні!", "ЗСУ йде", "Україна повертається", - сказала постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим.

Нагадаємо, голова правління "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник розповіла, що в Сімферополі РФ утримує щонайменше 200 депортованих із Херсонської та Запорізької області. Для цього окупанти відкрили нове СІЗО.

А керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК “Південь” Наталя Гуменюк повідомила про активізацію руху спротиву російській окупації в Криму.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb